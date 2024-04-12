Рязанцев Степан Авдеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: Рязанцев Авдей
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 60 лист
Место жительства
С 1715
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 60 лист
Место жительства
С 1727
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 60 лист
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Пономарева Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Рязанцева Парасковья Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Рязанцев Андрей Степанович
Мать ребёнка: Рязанцева Парасковья Семеновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Рязанцева Парасковья Степановна
Мать ребёнка: Рязанцева Парасковья Семеновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 60 лист
Смерть
До 1782
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот