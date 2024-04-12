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Рязанцев Степан Авдеевич

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Рязанцев Авдей

Мать: Рязанцева Пелагея Федоровна

Коломна, Коломенский, Московская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 60 лист
Место жительства
С 1715
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 60 лист
Место жительства
С 1727
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 60 лист
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Пономарева Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Рязанцева Парасковья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Рязанцев Андрей Степанович

Мать ребёнка: Рязанцева Парасковья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Рязанцева Парасковья Степановна

Мать ребёнка: Рязанцева Парасковья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцева Парасковья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 60 лист
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
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