Рязанцева Парасковья Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиДо 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Пономарева Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Рязанцев Степан Авдеевич
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Рязанцев Андрей Степанович
Отец ребёнка: Рязанцев Степан Авдеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Рязанцева Парасковья Степановна
Отец ребёнка: Рязанцев Степан Авдеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 60 лист
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Смерть
До 1782