Рязанцева Парасковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева Парасковья Семеновна

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

До 1782

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Пономарева Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Рязанцев Степан Авдеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Рязанцев Андрей Степанович

Отец ребёнка: Рязанцев Степан Авдеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Рязанцева Парасковья Степановна

Отец ребёнка: Рязанцев Степан Авдеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцев Степан Авдеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 60 лист
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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