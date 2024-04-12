Рязанцев Авдей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1670
Дата смерти1731
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Сын священника
Рождение ребёнка
Около 1707
Мать ребёнка: Рязанцева Пелагея Федоровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 60 лист
Место жительства
С 1715
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 60 лист
Место жительства
С 1727
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 60 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1731
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 60 лист