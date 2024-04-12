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Рязанцев Авдей

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

1731

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1670 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломна, Коломенский, Московская область
Сын священника
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Рязанцев Степан Авдеевич

Мать ребёнка: Рязанцева Пелагея Федоровна

Коломна, Коломенский, Московская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 60 лист
Место жительства
С 1715
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 60 лист
Место жительства
С 1727
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 60 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцева Пелагея Федоровна

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
1731
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 60 лист
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