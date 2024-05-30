(Пономарева) Василиса Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Николаевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 оборот
Рождение ребёнка
1799
Сын: Григорий Семенович
Отец ребёнка: Семен Николаевич
ГАСО 24-25-330-69об
Рождение ребёнка
1802
Сын: Паисей Семенович
Отец ребёнка: Семен Николаевич
ГАСО 24-25-330-69об
Смерть
До 1816