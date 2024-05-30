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(Пономарева) Василиса Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Пономарев Иван Матвеевич

Мать: Пономарева (Рязанцева) Евдокия Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Николаевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 оборот
Рождение ребёнка
1799

Сын: Григорий Семенович

Отец ребёнка: Семен Николаевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-69об
Рождение ребёнка
1802

Сын: Паисей Семенович

Отец ребёнка: Семен Николаевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-69об
Смерть
До 1816
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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