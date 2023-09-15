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Пономарев Матвей Петрович

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Пономарев Петр Михайлович

Мать: Пономарева Ирина Корниловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 лист
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Пономарева Агафья Матвеевна

Мать ребёнка: Пономарева Марья Дементьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 лист
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Пономарев Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: Пономарева Марья Дементьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Пономарев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Пономарева Марья Дементьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Марья Дементьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 лист
Смерть
Неизвестно
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