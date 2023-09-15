Пономарев Матвей Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 лист
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Пономарева Агафья Матвеевна
Мать ребёнка: Пономарева Марья Дементьевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 лист
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Пономарев Григорий Матвеевич
Мать ребёнка: Пономарева Марья Дементьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: Пономарева Марья Дементьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 лист
Смерть
Неизвестно