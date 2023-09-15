Пономарева (Бекетова) Марья Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Бекетова) Марья Дементьевна

Место рождения

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 лист
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Пономарева Агафья Матвеевна

Отец ребёнка: Пономарев Матвей Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 лист
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Пономарев Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Пономарев Матвей Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Пономарев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Пономарев Матвей Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Матвей Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 лист
Смерть
Неизвестно
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