Пономарева (Бекетова) Марья Дементьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1715
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 лист
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Пономарева Агафья Матвеевна
Отец ребёнка: Пономарев Матвей Петрович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 лист
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Пономарев Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Пономарев Матвей Петрович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
Около 1747
Отец ребёнка: Пономарев Матвей Петрович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 лист
Смерть
Неизвестно