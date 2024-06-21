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Пономарев Григорий Матвеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Пономарев Матвей Петрович

Мать: Пономарева (Бекетова) Марья Дементьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Пономарев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Пономарева Анна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Пономарева Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Пономарева Анна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Пономарев Никита Григорьевич

Мать ребёнка: Пономарева Анна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Смерть
1813
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-47об

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