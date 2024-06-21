Пономарев Григорий Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Пономарев Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Пономарева Анна Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Пономарева Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Пономарева Анна Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Пономарев Никита Григорьевич
Мать ребёнка: Пономарева Анна Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Смерть
1813
ГАСО, 24-25-330-47об