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Пономарев Иван Григорьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Пономарев Григорий Матвеевич

Мать: Пономарева Анна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Бракосочетание
Около 1784

Жена: Пономарева Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Пономарев Павел Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Пономарев Иван Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Боровкова Елисавет Ивановна

Мать ребёнка: Пономарева Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Пономарева Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Пономарева Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Пономарева Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Пономарева Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Пономарев Василий Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Упоминание
Неизвестно
Книга "Книги древнего Урала, стр. 83. Как владелец певческой книги
Смерть
Неизвестно
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