Пономарев Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1768
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Бракосочетание
Около 1784
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Пономарева Ефимья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Пономарева Ефимья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Боровкова Елисавет Ивановна
Мать ребёнка: Пономарева Ефимья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Пономарева Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Пономарева Ефимья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Пономарева Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Пономарева Ефимья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Пономарев Василий Иванович
Мать ребёнка: Пономарева Ефимья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Упоминание
Неизвестно
Книга "Книги древнего Урала, стр. 83. Как владелец певческой книги
Смерть
Неизвестно