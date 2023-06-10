Пономарева Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Пономарев Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Матвеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Пономарева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Матвеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Пономарев Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Матвеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Смерть
Неизвестно