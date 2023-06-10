Пономарева Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1744 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Пономарев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Матвеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Пономарева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Матвеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Пономарев Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Матвеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Григорий Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Смерть
Неизвестно