Боровкова (Пономарева) Елисавет Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиОколо 1819
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 30 л
Рождение ребёнка
1810
Сын: Боровков Лаврентий Алексеевич
Отец ребёнка: Боровков Алексей Пантелеевич
ГАСО, 24-25-330, 29об
Рождение ребёнка
1819
Сын: Боровков Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Боровков Алексей Пантелеевич
ГАСО, 179-1-45-111об
Смерть
Около 1819