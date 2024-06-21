Боровкова (Пономарева) Елисавет Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Пономарева) Елисавет Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Около 1819

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Пономарев Иван Григорьевич

Мать: Пономарева (Шельпякова) Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровков Алексей Пантелеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 30 л
Рождение ребёнка
1810

Сын: Боровков Лаврентий Алексеевич

Отец ребёнка: Боровков Алексей Пантелеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 29об
Рождение ребёнка
1819

Сын: Боровков Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Боровков Алексей Пантелеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-111об
Смерть
Около 1819
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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