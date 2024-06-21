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Пономарев Иван Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Пономарев Иван Григорьевич

Мать: Пономарева (Шельпякова) Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Ирина

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 34л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева (Шевелина) Настасья Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-48л
Рождение ребёнка
1814

Сын: Пономарев Павел Иванович

Мать ребёнка: Пономарева (Шевелина) Настасья Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-47об
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Пономарева) Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Пономарева (Шевелина) Настасья Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 34л
Смерть
Неизвестно

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