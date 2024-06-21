Пономарев Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Ирина
ГАСО, рев1834, 34л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-48л
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Пономарева (Шевелина) Настасья Павловна
ГАСО, 24-25-330-47об
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Пономарева) Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Пономарева (Шевелина) Настасья Павловна
ГАСО, рев1834, 34л
Смерть
Неизвестно