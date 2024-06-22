Попов Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиОколо 1947
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Попов Степан Васильевич
Мать: Попова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Попова) Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Попова Ефросинья Ивановна
Петров Лог, Топчихинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Попова) Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Попова Ефросинья Ивановна
Петров Лог, Топчихинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.04.1925
Дочь: Усова (Попова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Попова Ефросинья Ивановна
Петров Лог, Топчихинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.07.1927
Сын: Попов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Попова Ефросинья Ивановна
Петров Лог, Топчихинский район, Алтайский край
Смерть
Около 1947