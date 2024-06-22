Попов Михаил Степанович 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попов Михаил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Около 1947

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Попов Степан Васильевич

Мать: Попова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Попова) Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Попова Ефросинья Ивановна

Петров Лог, Топчихинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Попова) Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Попова Ефросинья Ивановна

Петров Лог, Топчихинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.04.1925

Дочь: Усова (Попова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Попова Ефросинья Ивановна

Петров Лог, Топчихинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.07.1927

Сын: Попов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Попова Ефросинья Ивановна

Петров Лог, Топчихинский район, Алтайский край
Смерть
Около 1947

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