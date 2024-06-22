Попова Наталья Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Попов Егор Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Попов Федор Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Попов Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Попов Игнат Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Попов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно

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