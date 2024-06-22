Попова Ефросинья Ивановна Около 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Ефросинья Ивановна

Попова Ефросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Около 1938

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Попова) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Степанович

Петров Лог, Топчихинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Попова) Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Степанович

Петров Лог, Топчихинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.04.1925

Дочь: Усова (Попова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Степанович

Петров Лог, Топчихинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.07.1927

Сын: Попов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил Степанович

Петров Лог, Топчихинский район, Алтайский край
Смерть
Около 1938

Мы используем куки для улучшения работы сайта.