Попова Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиОколо 1938
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Попова) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Степанович
Петров Лог, Топчихинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Попова) Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Степанович
Петров Лог, Топчихинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.04.1925
Дочь: Усова (Попова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Степанович
Петров Лог, Топчихинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.07.1927
Сын: Попов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Попов Михаил Степанович
Петров Лог, Топчихинский район, Алтайский край
Смерть
Около 1938