(Попова) Антонина Михайловна
Место рожденияПетров Лог, Топчихинский район, Алтайский край
Дата рождения1922
Дата смерти14.02.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Попов Михаил Степанович
Петров Лог, Топчихинский район, Алтайский край
Бракосочетание
?.03.1955
Салаир
Рождение ребёнка
11.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семененко Дмитрий Алексеевич
Смерть
14.02.2009