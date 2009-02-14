(Попова) Антонина Михайловна 1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Попова) Антонина Михайловна

Место рождения

Петров Лог, Топчихинский район, Алтайский край

Дата рождения

1922

Дата смерти

14.02.2009

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Около 1903 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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Место
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Рождение
1922

Отец: Попов Михаил Степанович

Мать: Попова Ефросинья Ивановна

Петров Лог, Топчихинский район, Алтайский край
Бракосочетание
?.03.1955

Муж: Семененко Дмитрий Алексеевич

Салаир
Рождение ребёнка
11.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семененко Дмитрий Алексеевич

Смерть
14.02.2009

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