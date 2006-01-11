Семененко Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1931
Дата смерти11.01.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.03.1955
Салаир
Рождение ребёнка
11.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Попова) Антонина Михайловна
Смерть
11.01.2006