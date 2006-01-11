Семененко Дмитрий Алексеевич 30.11.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семененко Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1931

Дата смерти

11.01.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.03.1955

Жена: (Попова) Антонина Михайловна

Салаир
Рождение ребёнка
11.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Попова) Антонина Михайловна

Смерть
11.01.2006

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