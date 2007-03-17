Усова (Попова) Анна Михайловна
Место рожденияПетров Лог, Топчихинский район, Алтайский край
Дата рождения29.04.1925
Дата смерти17.03.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1925
Отец: Попов Михаил Степанович
Петров Лог, Топчихинский район, Алтайский край
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
02.10.1947
Дочь: Гришакова (Усова) Людмила Александровна
Отец ребёнка: Усов Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
12.04.1957
Отец ребёнка: Усов Александр Кузьмич
село Ларьяк
Рождение ребёнка
17.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усов Александр Кузьмич
Смерть
17.03.2007
Алексеевка