Усова (Попова) Анна Михайловна 29.04.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усова (Попова) Анна Михайловна

Место рождения

Петров Лог, Топчихинский район, Алтайский край

Дата рождения

29.04.1925

Дата смерти

17.03.2007

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1925

Отец: Попов Михаил Степанович

Мать: Попова Ефросинья Ивановна

Петров Лог, Топчихинский район, Алтайский край
Бракосочетание
1946

Муж: Усов Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
02.10.1947

Дочь: Гришакова (Усова) Людмила Александровна

Отец ребёнка: Усов Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
12.04.1957

Сын: Усов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Усов Александр Кузьмич

село Ларьяк
Рождение ребёнка
17.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усов Александр Кузьмич

Смерть
17.03.2007
Алексеевка

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