Попов Владимир Михайлович
Место рожденияПетров Лог, Топчихинский район, Алтайский край
Дата рождения07.07.1927
Дата смерти01.08.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1927
Отец: Попов Михаил Степанович
Петров Лог, Топчихинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.08.1954
Сын: Попов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Попова (Аброскина) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
10.12.1956
Рождение ребёнка
14.06.1959
Рождение ребёнка
25.09.1961
Рождение ребёнка
09.03.1966
Смерть
01.08.1966