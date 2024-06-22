Попов Владимир Михайлович 07.07.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попов Владимир Михайлович

Место рождения

Петров Лог, Топчихинский район, Алтайский край

Дата рождения

07.07.1927

Дата смерти

01.08.1966

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Около 1903 г.р.

Дети

1954 г.р.
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Место
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Рождение
07.07.1927

Отец: Попов Михаил Степанович

Мать: Попова Ефросинья Ивановна

Петров Лог, Топчихинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.08.1954

Сын: Попов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Попова (Аброскина) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
10.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Аброскина) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
14.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Аброскина) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
25.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Аброскина) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
09.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Аброскина) Татьяна Петровна

Смерть
01.08.1966

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