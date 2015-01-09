Попова (Аброскина) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1929
Дата смерти09.01.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1954
Сын: Попов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Попов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
10.12.1956
Рождение ребёнка
14.06.1959
Рождение ребёнка
25.09.1961
Рождение ребёнка
09.03.1966
Смерть
09.01.2015