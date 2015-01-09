Попова (Аброскина) Татьяна Петровна 19.01.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова (Аброскина) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1929

Дата смерти

09.01.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1954 г.р.
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Место
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Рождение
19.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1954

Сын: Попов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Попов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
10.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
14.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
25.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
09.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Владимир Михайлович

Смерть
09.01.2015

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