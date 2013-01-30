Попов Владимир Владимирович 04.08.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попов Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1954

Дата смерти

30.01.2013

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
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Рождение
04.08.1954

Отец: Попов Владимир Михайлович

Мать: Попова (Аброскина) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
25.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Магазинова) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
08.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Магазинова) Людмила Николаевна

Москва
Смерть
30.01.2013

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