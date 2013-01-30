Попов Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1954
Дата смерти30.01.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1954
Рождение ребёнка
25.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Магазинова) Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
08.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Магазинова) Людмила Николаевна
Москва
Смерть
30.01.2013