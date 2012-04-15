(Магазинова) Людмила Николаевна 12.02.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Магазинова) Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1954

Дата смерти

15.04.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
08.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Владимир Владимирович

Москва
Смерть
15.04.2012

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