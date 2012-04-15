(Магазинова) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1954
Дата смерти15.04.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
08.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Владимир Владимирович
Москва
Смерть
15.04.2012