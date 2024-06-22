Попов Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Попов Василий Александрович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Попова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Попова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Попова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Попова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Попова Наталья Федоровна
Смерть
1935