Попов Степан Васильевич 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попов Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Попов Василий Александрович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Попов Егор Степанович

Мать ребёнка: Попова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Попов Федор Степанович

Мать ребёнка: Попова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Попов Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Попова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Попов Игнат Степанович

Мать ребёнка: Попова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Попов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Попова Наталья Федоровна

Смерть
1935

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