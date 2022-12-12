Пахотный Угол
Бондарский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
171Пахатный Угол (Солдатчино), с. каз.при р. Керше.494037913881510Церковь православная 1. Училище. Ярмарка.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
131. Пахотный Угол (Солдатчино), село бывшее государственное, при речке Керше, дворов 518, жителей 4090, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь правосл Показать все
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Пахатный-Угол«Бондарское» почтов.-телегр. отделение4810
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65226Пахотный Уголсело52°58'41°55'N-37-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68602450101с Пахотный Уголсело