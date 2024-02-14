Абсалямова (Рахимова) Гарифа Шараповна
Место рожденияд.Зяк-Ишметово
Дата рождения13.02.1902
Дата смерти16.01.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1902
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1922
Сын: Абсалямов Фарид Низаметдинович
Отец ребёнка: Абсалямов Низаметдин Саяфутдинович
Рождение ребёнка
24.01.1929
Сын: Абсалямов Хабир Низаметдинович
Отец ребёнка: Абсалямов Низаметдин Саяфутдинович
Рождение ребёнка
25.09.1934
Сын: Абсалямов Кабир Низаметдинович
Отец ребёнка: Абсалямов Низаметдин Саяфутдинович
Рождение ребёнка
23.03.1937
Дочь: (Абсалямова) Нурия Низаметдиновна
Отец ребёнка: Абсалямов Низаметдин Саяфутдинович
Смерть
16.01.1963
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно