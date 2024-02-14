Абсалямова (Рахимова) Гарифа Шараповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямова (Рахимова) Гарифа Шараповна

Место рождения

д.Зяк-Ишметово

Дата рождения

13.02.1902

Дата смерти

16.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1902

Отец: Рахимов Шарип (Шарап) Мулла Салахетдинович

Мать: Рахимова Газиза

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абсалямов Низаметдин Саяфутдинович

Рождение ребёнка
02.01.1922

Сын: Абсалямов Фарид Низаметдинович

Отец ребёнка: Абсалямов Низаметдин Саяфутдинович

Рождение ребёнка
24.01.1929

Сын: Абсалямов Хабир Низаметдинович

Отец ребёнка: Абсалямов Низаметдин Саяфутдинович

Рождение ребёнка
25.09.1934

Сын: Абсалямов Кабир Низаметдинович

Отец ребёнка: Абсалямов Низаметдин Саяфутдинович

Рождение ребёнка
23.03.1937

Дочь: (Абсалямова) Нурия Низаметдиновна

Отец ребёнка: Абсалямов Низаметдин Саяфутдинович

Смерть
16.01.1963
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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