Рахимова Газиза
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1902
Дочь: Абсалямова (Рахимова) Гарифа Шараповна
Отец ребёнка: Рахимов Шарип (Шарап) Мулла Салахетдинович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь