Рахимова Газиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимова Газиза

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахимов Шарип (Шарап) Мулла Салахетдинович

Рождение ребёнка
13.02.1902

Дочь: Абсалямова (Рахимова) Гарифа Шараповна

Отец ребёнка: Рахимов Шарип (Шарап) Мулла Салахетдинович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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