Абсалямов Хабир Низаметдинович
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения24.01.1929
Дата смерти12.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1929
Бракосочетание
24.01.1955
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.04.2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно