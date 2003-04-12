Абсалямов Хабир Низаметдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямов Хабир Низаметдинович

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

24.01.1929

Дата смерти

12.04.2003

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
24.01.1929

Отец: Абсалямов Низаметдин Саяфутдинович

Мать: Абсалямова (Рахимова) Гарифа Шараповна

Бракосочетание
24.01.1955

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.04.2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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