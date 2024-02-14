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Абсалямов Фарид Низаметдинович

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

02.01.1922

Дата смерти

17.06.1959

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1922

Отец: Абсалямов Низаметдин Саяфутдинович

Мать: Абсалямова (Рахимова) Гарифа Шараповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова (Рахматуллина) Фагина Зиннуловна

Рождение ребёнка
10.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова (Рахматуллина) Фагина Зиннуловна

Рождение ребёнка
05.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова (Рахматуллина) Фагина Зиннуловна

Смерть
17.06.1959
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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