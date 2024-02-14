Абсалямов Низаметдин Саяфутдинович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения26.11.1898
Дата смерти28.09.1963
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1898
Отец: Абсалямов Саяфутдин
Мать: Абсалямова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1922
Сын: Абсалямов Фарид Низаметдинович
Мать ребёнка: Абсалямова (Рахимова) Гарифа Шараповна
Рождение ребёнка
24.01.1929
Сын: Абсалямов Хабир Низаметдинович
Мать ребёнка: Абсалямова (Рахимова) Гарифа Шараповна
Рождение ребёнка
25.09.1934
Сын: Абсалямов Кабир Низаметдинович
Мать ребёнка: Абсалямова (Рахимова) Гарифа Шараповна
Рождение ребёнка
23.03.1937
Дочь: (Абсалямова) Нурия Низаметдиновна
Мать ребёнка: Абсалямова (Рахимова) Гарифа Шараповна
Смерть
28.09.1963
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно