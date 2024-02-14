Абсалямов Низаметдин Саяфутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбсалямов Низаметдин Саяфутдинович

Абсалямов Низаметдин Саяфутдинович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

26.11.1898

Дата смерти

28.09.1963

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1898

Отец: Абсалямов Саяфутдин

Мать: Абсалямова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова (Рахимова) Гарифа Шараповна

Рождение ребёнка
02.01.1922

Сын: Абсалямов Фарид Низаметдинович

Мать ребёнка: Абсалямова (Рахимова) Гарифа Шараповна

Рождение ребёнка
24.01.1929

Сын: Абсалямов Хабир Низаметдинович

Мать ребёнка: Абсалямова (Рахимова) Гарифа Шараповна

Рождение ребёнка
25.09.1934

Сын: Абсалямов Кабир Низаметдинович

Мать ребёнка: Абсалямова (Рахимова) Гарифа Шараповна

Рождение ребёнка
23.03.1937

Дочь: (Абсалямова) Нурия Низаметдиновна

Мать ребёнка: Абсалямова (Рахимова) Гарифа Шараповна

Смерть
28.09.1963
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.