Абсалямов Кабир Низаметдинович
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения25.09.1934
Дата смерти29.09.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1958
Сын: Абсалямов Рашид Кабирович
Мать ребёнка: Абсалямова (Хуснутдинова) Фирдаус Фархутдиновна
Рождение ребёнка
07.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абсалямова (Хуснутдинова) Фирдаус Фархутдиновна
Смерть
29.09.1981
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно