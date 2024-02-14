Абсалямов Кабир Низаметдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбсалямов Кабир Низаметдинович

Абсалямов Кабир Низаметдинович

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

25.09.1934

Дата смерти

29.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1934

Отец: Абсалямов Низаметдин Саяфутдинович

Мать: Абсалямова (Рахимова) Гарифа Шараповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова (Хуснутдинова) Фирдаус Фархутдиновна

Рождение ребёнка
15.06.1958

Сын: Абсалямов Рашид Кабирович

Мать ребёнка: Абсалямова (Хуснутдинова) Фирдаус Фархутдиновна

Рождение ребёнка
07.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова (Хуснутдинова) Фирдаус Фархутдиновна

Смерть
29.09.1981
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.