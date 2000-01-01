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Ларионов Егор Явоф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Ларионов Явоф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Акулина Егоровна

Мать ребёнка: Ларионова Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Илларионов Филипп Егорович

Мать ребёнка: Ларионова Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Прасковья Егоровна

Мать ребёнка: Ларионова Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ларионов Сергей Егорович

Мать ребёнка: Ларионова Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Ларионов Василий Егорович

Мать ребёнка: Ларионова Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Ларионов Василий Егорович

Мать ребёнка: Ларионова Ефросинья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларионова Ефросинья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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