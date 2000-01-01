Ларионов Егор Явоф
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Ларионов Явоф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Акулина Егоровна
Мать ребёнка: Ларионова Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Илларионов Филипп Егорович
Мать ребёнка: Ларионова Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Прасковья Егоровна
Мать ребёнка: Ларионова Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Ларионова Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ларионов Василий Егорович
Мать ребёнка: Ларионова Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ларионов Василий Егорович
Мать ребёнка: Ларионова Ефросинья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно