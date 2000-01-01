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Ларионова Ефросинья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

03.02.1860

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Козлова Акилина Егорова

Отец ребёнка: Ларионов Егор Явоф

Рождение ребёнка
1834

Сын: Илларионов Филипп Егорович

Отец ребёнка: Ларионов Егор Явоф

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Ларионов Егор Явоф

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ларионов Сергей Егорович

Отец ребёнка: Ларионов Егор Явоф

Рождение ребёнка
1840

Отец ребёнка: Ларионов Егор Явоф

Рождение ребёнка
05.12.1841

Отец ребёнка: Ларионов Егор Явоф

Рождение ребёнка
1845

Сын: Ларионов Василий Егорович

Отец ребёнка: Ларионов Егор Явоф

Рождение ребёнка
14.03.1849

Сын: Ларионов Василий Егорович

Отец ребёнка: Ларионов Егор Явоф

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Егор Явоф

Смерть
03.02.1860
Причина смерти: Чахотка
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