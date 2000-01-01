Ларионова Ефросинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти03.02.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Козлова Акилина Егорова
Отец ребёнка: Ларионов Егор Явоф
Рождение ребёнка
1834
Сын: Илларионов Филипп Егорович
Отец ребёнка: Ларионов Егор Явоф
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Ларионов Егор Явоф
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Ларионов Егор Явоф
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Ларионов Егор Явоф
Рождение ребёнка
05.12.1841
Отец ребёнка: Ларионов Егор Явоф
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ларионов Василий Егорович
Отец ребёнка: Ларионов Егор Явоф
Рождение ребёнка
14.03.1849
Сын: Ларионов Василий Егорович
Отец ребёнка: Ларионов Егор Явоф
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларионов Егор Явоф
Смерть
03.02.1860
Причина смерти: Чахотка