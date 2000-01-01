Илларионов Филипп Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти26.05.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Ларионов Егор Явоф
Рождение ребёнка
1857
Сын: Егоров (илларионов) Степан Филиппович
Мать ребёнка: Илларионова Елена Харитонова
Рождение ребёнка
1865
Сын: Илларионов Василий Филиппович
Мать ребёнка: Илларионова Елена Харитонова
Рождение ребёнка
1866
Сын: Илларионов(егоров) Иван Филиппович
Мать ребёнка: Ларионова Акилина Никифорова
Бракосочетание
10.11.1867
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.05.1911