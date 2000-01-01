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Илларионов Филипп Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

26.05.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Ларионов Егор Явоф

Мать: Ларионова Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Егоров (илларионов) Степан Филиппович

Мать ребёнка: Илларионова Елена Харитонова

Рождение ребёнка
1865

Сын: Илларионов Василий Филиппович

Мать ребёнка: Илларионова Елена Харитонова

Рождение ребёнка
1866

Сын: Илларионов(егоров) Иван Филиппович

Мать ребёнка: Ларионова Акилина Никифорова

Бракосочетание
10.11.1867

Жена: Илларионова Елена Харитонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларионова Акилина Никифорова

Смерть
26.05.1911
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