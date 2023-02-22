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Ларионов Василий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

До 1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Ларионов Егор (Ивлев)

Мать: Ларионова Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
09.09.1865

Сын: Ларионов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Аникина Александра Фёдорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.01.1868

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Аникина Александра Фёдорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.04.1870

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Аникина Александра Фёдорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.09.1873

Дочь: Ефросинья Васильевна

Мать ребёнка: Аникина Александра Фёдорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аникина Александра Фёдорова

Смерть
До 1881
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