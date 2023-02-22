Ларионов Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиДо 1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
09.09.1865
Мать ребёнка: Аникина Александра Фёдорова
Рождение ребёнка
22.01.1868
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Аникина Александра Фёдорова
Рождение ребёнка
16.04.1870
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Аникина Александра Фёдорова
Рождение ребёнка
18.09.1873
Дочь: Ефросинья Васильевна
Мать ребёнка: Аникина Александра Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1881