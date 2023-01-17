Аникина Александра Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1865
Рождение ребёнка
22.01.1868
Рождение ребёнка
16.04.1870
Рождение ребёнка
18.09.1873
Бракосочетание
21.09.1881
Рождение ребёнка
20.06.1883
Отец ребёнка: Аникин Фёдор Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно