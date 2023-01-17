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Аникина Александра Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.
1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1865

Отец ребёнка: Ларионов Василий Егорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.01.1868

Отец ребёнка: Ларионов Василий Егорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.04.1870

Отец ребёнка: Ларионов Василий Егорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.09.1873

Отец ребёнка: Ларионов Василий Егорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
21.09.1881

Муж: Аникин Фёдор Ларионов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.06.1883

Отец ребёнка: Аникин Фёдор Ларионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Василий Егорович

Смерть
Неизвестно
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