Ларионова Акулина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ларионов Егор Иовов (Ивлев)
Отец ребёнка: Ларионов Иов Андреев
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Акулина Иовова
Отец ребёнка: Ларионов Иов Андреев
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Авдотья Иовова
Отец ребёнка: Ларионов Иов Андреев
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ларионов Иван Иов
Отец ребёнка: Ларионов Иов Андреев
Рождение ребёнка
1809
Сын: Ларионов Клим Иов
Отец ребёнка: Ларионов Иов Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларионов Иов Андреев
Смерть
Неизвестно