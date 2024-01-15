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Ларионова Акулина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Ларионов Егор Иовов (Ивлев)

Отец ребёнка: Ларионов Иов Андреев

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Акулина Иовова

Отец ребёнка: Ларионов Иов Андреев

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Авдотья Иовова

Отец ребёнка: Ларионов Иов Андреев

Рождение ребёнка
1803

Сын: Ларионов Иван Иов

Отец ребёнка: Ларионов Иов Андреев

Рождение ребёнка
1809

Сын: Ларионов Клим Иов

Отец ребёнка: Ларионов Иов Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Иов Андреев

Смерть
Неизвестно
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