Ларионов Явоф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ларионов Егор Явоф
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Ларионов Клим Явоф
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионов Иван Явоф
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно