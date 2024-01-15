Ларионов Андрей Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионов Андрей Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Степан Ларионов

Мать: Ларионова Оксинья (Акулина) Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларионова Марфа Алексеева

Рождение ребёнка
1764

Сын: Ларионов Иов Андреев

Мать ребёнка: Ларионова Марфа Алексеева

Рождение ребёнка
1770

Сын: Ларионов Максим Андреев

Мать ребёнка: Ларионова Марфа Алексеева

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Ларионова) Марфа Андреева

Мать ребёнка: Ларионова Марфа Алексеева

Смерть
Неизвестно

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