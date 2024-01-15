Ларионов Андрей Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Сын: Ларионов Иов Андреев
Мать ребёнка: Ларионова Марфа Алексеева
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Ларионова Марфа Алексеева
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Ларионова) Марфа Андреева
Мать ребёнка: Ларионова Марфа Алексеева
Смерть
Неизвестно