Ларионова Оксинья (Акулина) Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Оксинья (Акулина) Тимофеева

Место рождения

Крутиха, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Крутиха, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1744

Сын: Ларионов Андрей Степанов

Отец ребёнка: Степан Ларионов

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Авдотья Степанова

Отец ребёнка: Степан Ларионов

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Настасья Степанова

Отец ребёнка: Степан Ларионов

Рождение ребёнка
1753

Сын: Илларионов Иван Степанов

Отец ребёнка: Степан Ларионов

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Федосья Степанова

Отец ребёнка: Степан Ларионов

Рождение ребёнка
1759

Сын: Ларионов Пётр Степанов

Отец ребёнка: Степан Ларионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Ларионов

Смерть
Неизвестно
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