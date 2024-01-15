Ларионова Оксинья (Акулина) Тимофеева
Место рожденияКрутиха, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Степан Ларионов
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Авдотья Степанова
Отец ребёнка: Степан Ларионов
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Настасья Степанова
Отец ребёнка: Степан Ларионов
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Степан Ларионов
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Федосья Степанова
Отец ребёнка: Степан Ларионов
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Степан Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Ларионов
Смерть
Неизвестно