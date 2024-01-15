Степан Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Ларионова Оксинья (Акулина) Тимофеева
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Авдотья Степанова
Мать ребёнка: Ларионова Оксинья (Акулина) Тимофеева
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Настасья Степанова
Мать ребёнка: Ларионова Оксинья (Акулина) Тимофеева
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Ларионова Оксинья (Акулина) Тимофеева
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Федосья Степанова
Мать ребёнка: Ларионова Оксинья (Акулина) Тимофеева
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Ларионова Оксинья (Акулина) Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно