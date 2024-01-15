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Степан Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Ларионов Андрей Степанов

Мать ребёнка: Ларионова Оксинья (Акулина) Тимофеева

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Авдотья Степанова

Мать ребёнка: Ларионова Оксинья (Акулина) Тимофеева

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Настасья Степанова

Мать ребёнка: Ларионова Оксинья (Акулина) Тимофеева

Рождение ребёнка
1753

Сын: Илларионов Иван Степанов

Мать ребёнка: Ларионова Оксинья (Акулина) Тимофеева

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Федосья Степанова

Мать ребёнка: Ларионова Оксинья (Акулина) Тимофеева

Рождение ребёнка
1759

Сын: Ларионов Пётр Степанов

Мать ребёнка: Ларионова Оксинья (Акулина) Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларионова Оксинья (Акулина) Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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