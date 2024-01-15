Ларионов Максим Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Ларионова) Ульяния Максимова
Мать ребёнка: Аксинья Денисова
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ларионов Силантий Максимов
Мать ребёнка: Аксинья Денисова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Ларионов Алексей Максимов
Мать ребёнка: Аксинья Денисова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Ларионов Дмитрий Максимов
Мать ребёнка: Аксинья Денисова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Ларионова) Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Аксинья Денисова
Смерть
Неизвестно