Ларионов Максим Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионов Максим Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Ларионов Андрей Степанов

Мать: Ларионова Марфа Алексеева

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Ларионова) Ульяния Максимова

Мать ребёнка: Аксинья Денисова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ларионов Силантий Максимов

Мать ребёнка: Аксинья Денисова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Ларионов Алексей Максимов

Мать ребёнка: Аксинья Денисова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Ларионов Дмитрий Максимов

Мать ребёнка: Аксинья Денисова

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Ларионова) Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Аксинья Денисова

Смерть
Неизвестно

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