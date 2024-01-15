Ларионова Марфа Алексеева
Место рожденияМакариха
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Сын: Ларионов Иов Андреев
Отец ребёнка: Ларионов Андрей Степанов
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Ларионов Андрей Степанов
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Ларионова) Марфа Андреева
Отец ребёнка: Ларионов Андрей Степанов
Смерть
Неизвестно