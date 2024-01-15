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Ларионова Марфа Алексеева

Место рождения

Макариха

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Андрей Степанов

Рождение ребёнка
1764

Сын: Ларионов Иов Андреев

Отец ребёнка: Ларионов Андрей Степанов

Рождение ребёнка
1770

Сын: Ларионов Максим Андреев

Отец ребёнка: Ларионов Андрей Степанов

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Ларионова) Марфа Андреева

Отец ребёнка: Ларионов Андрей Степанов

Смерть
Неизвестно

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