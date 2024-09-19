Костиков Алексей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1916
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костикова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рябова) Любовь
Рождение ребёнка
Около 05.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Рябова) Любовь
Рождение ребёнка
1941
Сын: Леонид
Мать ребёнка: (Рябова) Любовь
Рождение ребёнка
Около 1952
Сын: Костиков Анатолий
Мать ребёнка: Костикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костикова Анна Ивановна
Смерть
1996