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Костиков Алексей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1916

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

Около 1925 г.р.
Около 1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.
Около 1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916

Отец: Костиков Фёдор Тимофеевич

Мать: Костикова (Мельникова) Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костикова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рябова) Любовь

Рождение ребёнка
Около 05.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Рябова) Любовь

Рождение ребёнка
1941

Сын: Леонид

Мать ребёнка: (Рябова) Любовь

Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Костиков Анатолий

Мать ребёнка: Костикова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костикова Анна Ивановна

Смерть
1996

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