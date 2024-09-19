(Рябова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 05.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костиков Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Леонид
Отец ребёнка: Костиков Алексей Фёдорович
Смерть
Неизвестно