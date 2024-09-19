(Рябова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рябова) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костиков Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 05.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костиков Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Леонид

Отец ребёнка: Костиков Алексей Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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