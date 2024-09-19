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Костиков Фёдор Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Костиков Тимофей

Мать: Костикова Степанида

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Костиков Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Костикова (Мельникова) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
13.06.1914

Дочь: Бехтина (Костикова) Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Костикова (Мельникова) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Костиков Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Костикова (Мельникова) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Костиков Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Костикова (Мельникова) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Гришова (Костикова) Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Костикова (Мельникова) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
18.11.1928

Сын: Костиков Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Костикова (Мельникова) Наталья Васильевна

Смерть
1937

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