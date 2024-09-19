Костиков Фёдор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Костиков Тимофей
Мать: Костикова Степанида
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Костиков Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Костикова (Мельникова) Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
13.06.1914
Дочь: Бехтина (Костикова) Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Костикова (Мельникова) Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Костиков Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Костикова (Мельникова) Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Костикова (Мельникова) Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Гришова (Костикова) Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Костикова (Мельникова) Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
18.11.1928
Сын: Костиков Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Костикова (Мельникова) Наталья Васильевна
Смерть
1937