Костиков Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1928
Дата смерти06.08.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костикова Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
01.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костикова Валентина Викторовна
Смерть
06.08.2011