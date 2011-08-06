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Костиков Александр Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1928

Дата смерти

06.08.2011

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1928

Отец: Костиков Фёдор Тимофеевич

Мать: Костикова (Мельникова) Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костикова Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
21.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костикова Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
01.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костикова Валентина Викторовна

Смерть
06.08.2011

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