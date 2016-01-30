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Костикова Валентина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1935

Дата смерти

30.01.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костиков Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
21.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костиков Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
01.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костиков Александр Фёдорович

Смерть
30.01.2016

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