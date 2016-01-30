Костикова Валентина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1935
Дата смерти30.01.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костиков Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
01.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костиков Александр Фёдорович
Смерть
30.01.2016