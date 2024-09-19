Костикова (Мельникова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костикова (Мельникова) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Мельников Василий

Мать: Марфа

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Костиков Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Костиков Фёдор Тимофеевич

Рождение ребёнка
13.06.1914

Дочь: Бехтина (Костикова) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Костиков Фёдор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Костиков Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Костиков Фёдор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Костиков Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Костиков Фёдор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Гришова (Костикова) Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Костиков Фёдор Тимофеевич

Рождение ребёнка
18.11.1928

Сын: Костиков Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Костиков Фёдор Тимофеевич

Смерть
1952

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