Костикова (Мельникова) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1952
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Мельников Василий
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Костиков Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Костиков Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
13.06.1914
Дочь: Бехтина (Костикова) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Костиков Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Костиков Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Костиков Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Костиков Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Гришова (Костикова) Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Костиков Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.11.1928
Сын: Костиков Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Костиков Фёдор Тимофеевич
Смерть
1952