Мельников Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Ефросинья

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Костикова (Мельникова) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Мельников Илья

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1904

Сын: Мельников Иван

Мать ребёнка: Марфа

Смерть
Неизвестно

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