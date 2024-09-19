Мельников Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Ефросинья
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Костикова (Мельникова) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Мельников Илья
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1904
Сын: Мельников Иван
Мать ребёнка: Марфа
Смерть
Неизвестно