Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Около 1964

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Ефросинья

Отец ребёнка: Мельников Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Макар

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Костикова (Мельникова) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Мельников Василий

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Мельников Илья

Отец ребёнка: Мельников Василий

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Жданов Сергей Макарович

Отец ребёнка: Жданов Макар

Рождение ребёнка
1904

Сын: Мельников Иван

Отец ребёнка: Мельников Василий

Рождение ребёнка
1908

Сын: Жданов Александр Макарович

Отец ребёнка: Жданов Макар

Смерть
Около 1964

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