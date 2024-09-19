Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиОколо 1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Ефросинья
Отец ребёнка: Мельников Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жданов Макар
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Костикова (Мельникова) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Мельников Василий
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Мельников Илья
Отец ребёнка: Мельников Василий
Рождение ребёнка
Около 1903
Отец ребёнка: Жданов Макар
Рождение ребёнка
1904
Сын: Мельников Иван
Отец ребёнка: Мельников Василий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Жданов Александр Макарович
Отец ребёнка: Жданов Макар
Смерть
Около 1964