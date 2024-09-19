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Жданов Александр Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Жданов Макар

Мать: Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья

Рождение ребёнка
1934

Сын: Жданов Иван Александрович

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1938

Сын: Жданов Владимир

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1941

Дочь: (Жданова) Таисия

Мать ребёнка: Ефросинья

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне

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