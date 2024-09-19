Жданов Александр Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Жданов Макар
Мать: Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья
Рождение ребёнка
1934
Сын: Жданов Иван Александрович
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1938
Сын: Жданов Владимир
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1941
Дочь: (Жданова) Таисия
Мать ребёнка: Ефросинья
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне